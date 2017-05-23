Число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 55 человек

Число жертв протестов, идущих в Венесуэле с начала апреля против политики правительства Николаса Мадуро, возросло до 55 человек, передает РИА Новости.

Как сообщает венесуэльский портал Universal, только за минувший понедельник были убиты семь человек: шестеро в штате Баринас и один в столице Каракасе. Все погибшие получили огнестрельные ранения.

Таким образом, общее число жертв протестных акций увеличилось до 55 человек. Прокуратура Венесуэлы назначила специальных прокуроров для расследования обстоятельств гибели людей.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.