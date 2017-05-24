Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием"

24 мая 2017 05:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте в апреле назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием", передает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Как пишет издание, основной темой телефонной беседы, которая состоялась 29 апреля, стал вопрос разрешения ситуации с КНДР. В ходе разговора Трамп выразил удовлетворение тем, что последние ракетные испытания КНДР оказались неудачными, отметив, что "это хорошая новость". В ответ Дутерте сказал, что Ким Чен Ын "играет со своими бомбами, своими игрушками", добавив, что у северокорейского лидера "проблемы с головой и однажды он может сойти с ума", пишет газета.

"Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него (Ким Чен Ына), в 20 раз больше – но мы не хотим ее использовать", - заявил, по данным WP, Трамп.

Президент США также поинтересовался у филиппинского коллеги, имеет ли Китай "власть" над Ким Чен Ыном. "Да, в конечном счете последняя карта, туз, будет у Китая", - ответил, по сообщению газеты, Дутерте.

Трамп выразил надежду на то, что "Китай решит проблему". "Если Китай этого не сделает, то мы это сделаем", - заявил он. Президент Филиппин, в своею очередь, предложил связаться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить этот вопрос. "Можете сказать ему, что я на него рассчитываю. У меня с ним хорошие отношения", - приводит издание слова Трампа.

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