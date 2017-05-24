В столице Индонезии у автобусной станции прогремел взрыв

24 мая 2017 19:49 (UTC+04:00)

Взрыв произошел у автобусной станции на востоке Джакарты, по меньшей мере один человек погиб, передает в среду РИА Новости со ссылкой на газету Strait Times.

Как пишет издание, две бомбы взорвались около 21.00 по местному времени. В результате взрыва один полицейский получил ранения.

По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате взрыва погибли два человека, предположительно, один из них - террорист-смертник.

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