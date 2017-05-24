Тысячи человек в Бразилиа вышли на акцию протеста с требованием отставки Темера

Акция протеста, участники которой требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера, началась в столице республики Бразилиа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Как сообщил телеканал, число митингующих к настоящему моменту достигло 25 тысяч человек.

Манифестанты движутся к площади Praa dos Tres Poderes (в переводе с португальского - Площадь трех властей), на которой расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту.

Многие участники акции держат в руках флаги левой Партии трудящихся и профсоюзных объединений.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.