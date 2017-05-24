В Китае в результате наводнения погибли семь человек

24 мая 2017 20:35 (UTC+04:00)

Наводнение в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР унесло жизни семи человек, разрушению подверглись порядка 100 зданий, экономический ущерб от разгула стихии составил около 8,7 миллиона долларов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сильные дожди прошли в четырех городах региона во вторник и среду, они вызвали наводнение привели к значительным разрушениям. По информации регионального центра по контролю за наводнениями, более 100 домов были разрушены, также пострадало порядка 1330 гектаров сельхозугодий.

На месте работают спасатели и специалисты по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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