В Бразилии почти 50 человек пострадали в ходе беспорядков

25 мая 2017 04:52 (UTC+04:00)

Массовые протесты и беспорядки в столице Бразилии закончились в среду ранениями 49 человек, еще семеро были задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на портал Folha de Sao Paulo.

В Бразилиа в среду проходили массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимали участие от 100 до 150 тысяч человек, однако власти называют цифру в 35 тысяч.

Также пострадали здания семи министерств, фасады которых разгромили манифестанты. В некоторых из них были осуществлены поджоги и грабежи.

Президент Темер распорядился взять ситуацию под контроль военных, которые будут охранять здания ведомств и противостоять демонстрантам в течение недели до 31 мая.

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