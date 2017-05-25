В Каракасе более 60 человек пострадали в ходе протестов

Мэрия района Барута столицы Венесуэлы Каракаса сообщила в среду, что за день была оказана помощь более чем 60 пострадавшим в результате уличных протестов, включая депутата парламента, передает РИА Новости.

"Служба здравоохранения Баруты приняла сегодня (в среду) 62 человека во время манифестации, трое их них с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении мэрии в ее микроблоге в Twitter.

Среди пострадавших депутат парламента страны. "Оказана помощь депутату Национальной ассамблеи Хосе Брито, который получил удар твердым предметом в левую ногу", — информирует мэрия.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным генпрокурора Луисы Ортеги Диас, число погибших в ходе акций протеста достигло 55 человек, раненых — 1 тысячи.