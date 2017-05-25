В Каракасе более 60 человек пострадали в ходе протестов

25 мая 2017 06:09 (UTC+04:00)

Мэрия района Барута столицы Венесуэлы Каракаса сообщила в среду, что за день была оказана помощь более чем 60 пострадавшим в результате уличных протестов, включая депутата парламента, передает РИА Новости.

"Служба здравоохранения Баруты приняла сегодня (в среду) 62 человека во время манифестации, трое их них с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении мэрии в ее микроблоге в Twitter.

Среди пострадавших депутат парламента страны. "Оказана помощь депутату Национальной ассамблеи Хосе Брито, который получил удар твердым предметом в левую ногу", — информирует мэрия.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным генпрокурора Луисы Ортеги Диас, число погибших в ходе акций протеста достигло 55 человек, раненых — 1 тысячи.

Новости по теме
В Каракасе более 60 человек пострадали в ходе протестов
Другие страны 06:09
Число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 55 человек
Другие страны 23 мая 23:27
В Венесуэле два человека погибли в ходе протестов
Другие страны 23 мая 01:58
В Венесуэле губернатор штата обвинил террористов в поджоге 50 автобусов
Другие страны 22 мая 19:14
В ходе манифестаций в столице Венесуэлы пострадали около 50 человек
Другие страны 21 мая 05:06
В столице Венесуэлы автомобиль протаранил группу манифестантов
Другие страны 21 мая 03:44
В Каракасе в ходе столкновений свыше 50 человек получили ранения
Другие страны 19 мая 03:42
В Венесуэле семь человек пострадали при разгоне акции протеста
Другие страны 15 мая 22:59
В Венесуэле полиция применила перцовый газ на марше пожилых людей
Другие страны 12 мая 20:48
В Венесуэле инфляция достигла почти 100%
Другие страны 12 мая 00:56
Правозащитники сообщили о 44 погибших в ходе протестов в Венесуэле
Другие страны 10 мая 05:17
В Каракасе более 800 человек пострадали в ходе протестов
Другие страны 9 мая 05:08
В Каракасе из-за протестов оппозиции закрыли 30 станций метро
Другие страны 8 мая 21:41
Трамп и президент Перу обсудили политический кризис в Венесуэле
Другие страны 7 мая 06:57
Протестующие разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу
Другие страны 6 мая 03:17
В Венесуэле за месяц протестов убиты 35 человек
Другие страны 5 мая 05:04
В Венесуэле число пострадавших во время протестов выросло до 400 человек
Другие страны 4 мая 19:32
Еще один депутат ранен в ходе протестов в Венесуэле
Другие страны 4 мая 00:44