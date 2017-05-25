Сотрудников минтруда Бразилии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

25 мая 2017 19:31 (UTC+04:00)

В здании министерства труда Бразилии была проведена эвакуация из-за сообщения о бомбе, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Globo.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Мишел Темер аннулировал декрет, позволяющий привлечь армию для борьбы с беспорядками в столице страны и защиты правительственных зданий, введенный накануне.

"Гражданская оборона федерального округа обратилась к сотрудникам министерства с просьбой покинуть здание и попросила людей, находящихся поблизости, удалиться после того, как получила сообщение о бомбе на девятом этаже", - отмечает портал.

В Бразилиа в среду проходили массовые акции противников Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимали участие более 150 тысяч человек. СМИ сообщали о поджоге министерств сельского хозяйства и финансов.

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