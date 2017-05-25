Если США сократят финансовую подержку, Организация не сможет выполнять свои задачи - ООН

В четверг в ходе ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил страны, в полном объеме выполнившие свои обязательства по оказанию гуманитарной поддержки Йемену, сообщает Центр новостей ООН.

Накануне он заявил, что если планы США резко сократить финансирование ООН реализуются, то это крайне негативно скажется на работе Организации.

Среди тех, кто внес обещанные взносы в поддержку Йемена, – Азербайджан, Россия и США. Как отметил Дюжаррик, США также объявили о том, что дополнительно выделят еще 77 миллионов долларов на борьбу с голодом в Йемене.

Накануне Пресс-секретарь ООН прокомментировал предложенное в бюджете США сокращение финансирования Организации. Речь, в частности, идет о сокращении финансовой поддержки миротворческой деятельности ООН на 90 процентов и полном прекращении финансирования отдельных программ и учреждений системы ООН. Отвечая на вопрос журналиста, Дюжаррик заявил, что в ООН сейчас внимательно изучают проект американского бюджета.

«Я думаю, что, если бюджет будет принят в его нынешнем виде, ООН попросту не сможет продолжать важнейшую работу в области поддержания мира, развития, защиты прав человека и оказания гуманитарной помощи по всему миру, - сообщил Дюжаррик. - Однако проект бюджета такой, какой он есть. Он должен пройти через законодательные процедуры. Посмотрим, что из этого выйдет».

Дюжаррик также напомнил, что Генеральный секретарь еще до того, как стало известно о проекте американского бюджета, заявлял о необходимости реформировании ООН. Антониу Гутерриш призвал все департаменты Организации более экономно использовать финансовые ресурсы.