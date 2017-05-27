В Мексике нашли тела пяти человек с отрезанными головами

27 мая 2017 02:07 (UTC+04:00)

Тела пяти человек с отрезанными головами найдены в пятницу на дороге в мексиканском штате Веракрус, передает РИА Новости со ссылкой на полицию штата.

По данным властей, страшная находка сделана на трассе между муниципиями Родригеса-Клара и Нопальтепек. На месте также было найдено так называемое "наркопослание" от имени картеля "Халиско-Новое поколение".

Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей - "Лос-Сетас" и "Залив". Эти две группировки соперничают в контроле над поставками наркотиков в США. В последнее время свои претензии на контроль над территорией штата стали предъявлять и конкуренты из картеля "Халиско".

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