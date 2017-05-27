Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года

27 мая 2017 03:54 (UTC+04:00)

Португалец Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира за 2017 год, составленном журналом Forbes, передает РИА Новости.

32-летний нападающий мадридского "Реала" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии занимает первое место в списке четвертый год подряд. По оценке издания, за период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года игрок заработал 93 миллиона долларов. Из них порядка 58 миллионов - его зарплата и бонусы в клубе, а остальное - доходы от рекламных контрактов.

На втором месте игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.

Третье место занял еще один футболист "Барселоны" бразилец Неймар, доходы которого составители списка оценили в 37 миллионов долларов. На четвертом и пятом местах расположились соответственно игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл и нападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович. Их годовой заработок - 34 и 32 миллиона долларов соответственно.

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