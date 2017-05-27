Синдзо Абэ занял третье место по сроку пребывания на посту премьера Японии

Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял третье место по продолжительности пребывания на этом посту в послевоенной истории страны, передает ТАСС со сслыкой на японское правительство.

К настоящему времени Абэ возглавляет кабинет министров на протяжении 1981 дня. Этот показатель учитывает и его первый премьерский срок с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Таким образом он потеснил в этом рейтинге Дзюнъитиро Коидзуми, который был главой правительства с 26 апреля 2001 года по 26 сентября 2006 года.

"Самое важное не то, сколько ты находился у власти, а то, что ты сделал за это время. Правительство Абэ ясно дало понять о своих намерениях продвигать реформы, отдавая приоритет экономическому развитию и укреплению национальной безопасности", - отметил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.