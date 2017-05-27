Роналду "откупился" от тюрьмы за 6 миллионов евро

27 мая 2017 22:36 (UTC+04:00)

Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выплатил шесть миллионов евро налоговой задолженности, передает РИА Новости со ссылкой на газету Marca.

По сведениям издания, испанская налоговая служба обвиняет футболиста в сокрытии налогов на 15 миллионов евро. В надежде избежать уголовного дела Роналду решил добровольно выплатить часть суммы.

Как пишет Telegraph, следователи примут решение о возбуждении дела в отношении португальца до конца июня.

Если дело все же будет открыто и суд признает Роналду виновным в сокрытии налогов, ему может грозить тюремное заключение сроком не менее 15 месяцев.

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