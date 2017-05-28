На Филиппинах боевики убили 19 мирных жителей

28 мая 2017 09:18 (UTC+04:00)

Боевики-исламисты убили 19 мирных жителей на юге Филиппин, общее число жертв столкновений правительственных войск и террористов достигло 85 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По информации филиппинских властей, убийство гражданских лиц боевиками произошло в городе Марави, где в настоящий момент продолжается противостояние правительственных вооруженных сил и исламистов, поддерживающих террористическую группировку ИГ. В числе погибших три женщины и ребенок. Тела жертв обнаружены военными недалеко от университета города.

"Это гражданские лица, женщины… Мы обнаружили их тела во время поисково-спасательной операции", — рассказал агентству представитель военных. Он добавил, что расследование обстоятельств гибели мирных жителей еще не проводилось.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Филиппин обстреляли управляемыми ракетами с вертолетов позиции боевиков в попытке положить конец столкновениям в городе Марави.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ. Всего армия Филиппин ликвидировала 13 боевиков в городе Марави на юге страны.

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