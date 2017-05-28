В Китае начала работать крупнейшая спутниковая система навигации

Китай запустил в работу свою крупнейшую спутниковую систему навигации и позиционирования, которая должна обеспечить более подробное определение местоположения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.

По информации NASG, новая система состоит из 2700 базовых станций спутниковой навигации, одного общенационального и 30 провинциальных центров обработки и передачи данных.

Власти страны рассчитывают не только предоставить наиболее подробный сервис навигации для отдельных пользователей, но и значительно улучшить организацию и регулирование дорожного движения в населенных пунктах, в особенности, в крупных городах.