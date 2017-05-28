На Шри-Ланке число жертв наводнений выросло до 146

28 мая 2017 13:04 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 146, еще 112 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 122 погибших и 97 пропавших без вести. Около 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

По данным центра по борьбе со стихийными бедствиями, около двух тысяч домов повреждены или полностью разрушены. Отмечается, что на некоторое время дожди прекратились, что позволило властям доставить товары первой необходимости людям, потерявшим все имущество.

По словам властей, угроза наводнений в прилегающих к реке Нивала районам и близ столицы страны Коломбо понизилась, так как за последние 24 часа не было осадков. Однако ситуация во многих деревнях к югу от столицы пока не изменилась.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Проливные дожди на острове продолжаются второй день.

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