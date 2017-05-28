В ресторане Ханчжоу прогремел взрыв

28 мая 2017 15:09 (UTC+04:00)

Взрыв газа произошёл в воскресенье в одном из ресторанов города Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян, в результате инцидента 12 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьху.

Взрыв произошёл около 9 утра по местному времени в результате утечки в газовом баллоне.

По данным местных властей, девять из пострадавших являются сотрудниками ресторана, ещё три человека во время взрыва находились рядом с ним.

На месте инцидента продолжают работать специальные службы для ликвидации последствий взрыва и предотвращения его повторения.

Новости по теме
Не менее четырех человек погибли при взрыве на востоке Ирака
Арабские страны 13:29
В Китае начала работать крупнейшая спутниковая система навигации
Другие страны 09:45
В Белграде прогремел сильный взрыв
Европа 02:26
В штате Колорадо человек погиб из-за взрыва на нефтерезервуаре
США 27 мая 02:53
На западе Афганистана пассажирский автобус подорвался на фугасе, есть жертвы
Другие страны 26 мая 20:13
В Греции подорвали автомобиль экс-премьера
Европа 25 мая 21:00
В Китае в результате наводнения погибли семь человек
Другие страны 24 мая 20:35
В столице Индонезии у автобусной станции прогремел взрыв
Другие страны 24 мая 19:49
Туркменистан стабильно обеспечивает Китай газом
Энергетика 24 мая 11:16
В Китае в затопленной шахте погибли шесть шахтеров
Другие страны 24 мая 06:55
Два человека погибли, 40 пострадали при взрыве автомобиля в Хомсе
Арабские страны 23 мая 11:30
В Хомсе взорвался заминированный автомобиль
Арабские страны 23 мая 11:12
В пригороде Дамаска прогремел взрыв
Арабские страны 23 мая 10:37
Жертвами трагедии на стадионе в Манчестере стали 22 человека (ФОТО) (Обновлено)
Европа 23 мая 10:28
В Китае одиннадцать шахтеров оказались заблокированы в затопленной шахте
Другие страны 23 мая 06:48
Сенат утвердил кандидатуру Бренстеда на пост посла США в Китае
США 23 мая 05:39
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Европа 23 мая 04:34
Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
Другие страны 22 мая 05:41