На севере Афганистана в ДТП погибли пятнадцать членов одной семьи

28 мая 2017 15:40 (UTC+04:00)

Грузовик, перевозивший 17 человек, перевернулся в афганской провинции Парван в центральной части страны, жертвами аварии стали 15 членов одной семьи, в том числе женщины и дети, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Грузовик, перевозивший 17 пассажиров из (провинции) Парван в Кабул, съехал с дороги, перевернулся. Пятнадцать пассажиров погибли, два ребенка пострадали. Среди погибших есть женщины и дети", — сказала агентству представитель губернатора провинции Вахида Шахкар (Waheeda Shahkar). По ее словам, в результате ДТП погибли представители одной семьи.

Данные о числе жертв происшествия разнятся. Как сообщил представитель полиции провинции Ализаи Ахмади, "шестнадцать человек погибли в результате съезда транспортного средства в овраг". Информацию о том, что в аварии погибли члены одной семьи, он подтвердил.

В Афганистане часто происходят ДТП, причиной которых, как правило, становится превышение скоростного режима, ошибки в управлении транспортными средствами и плохое состояние дорог.

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