Фильм "Квадрат" выиграл Золотую Пальмовую ветвь Каннского фестиваля

28 мая 2017 23:00 (UTC+04:00)

Фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда получил Золотую пальмовую ветвь юбилейного Каннского фестиваля, объявило жюри основного конкурса киносмотра в воскресенье, передает РИА Новости.

В основном конкурсе участвовало 19 картин.

Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, участвовавшая в фестивале с фильмом "Роковое искушение".

Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".

Приз жюри ушёл российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за картину "Нелюбовь". Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который сыграл молчаливого детектива в фильме "Ты никогда здесь не был", а лучшей актрисой стала Диана Крюгер за роль потерявшей своих родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Спецприз жюри в честь семидесятилетия фестиваля вручили Николь Кидман, которая участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.

Фестиваль проходил на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

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