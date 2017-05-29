Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151

Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 151, еще 111 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на Центр реагирования на чрезвычайные происшествия страны.

Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 146, еще 112 человек числились пропавшими без вести. Отмечалось, около 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.