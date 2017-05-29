Десятки вылетов из Рио-де-Жанейро задержаны из-за сильного тумана

29 мая 2017 02:56 (UTC+04:00)

Более 50 авиарейсов, которые выполняются из аэропорта Сантос-Дюмон города Рио-де-Жанейро, были задержаны в воскресенье из-за сильного тумана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Globo.

Речь идет преимущественно о внутренних рейсах. Аэропорт Сантос-Дюмон, расположенный в центре города, закрыт и для приема самолетов. Прибывающие туда воздушные суда перенаправляются в другие гавани.

Сильный туман накрыл Рио-де-Жанейро в воскресенье в 10:30 утра по местному времени. В настоящий момент погода по-прежнему остается неблагоприятной для авиаперелетов.

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