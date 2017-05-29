Китай выделит пострадавшей от наводнения Шри-Ланке гумпомощь на $2 миллиона

29 мая 2017 07:45 (UTC+04:00)

Китай направит Шри-Ланке, пострадавшей от разрушительного наводнения, гуманитарный груз на сумму около 2 миллионов долларов, говорится в понедельник в сообщении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

"Для оказании помощи Шри-Ланке в борьбе с последствиями наводнения правительство Китая приняло решение выделить в качестве экстренной гуманитарной помощи необходимые товары, в том числе палатки, одеяла, на сумму 15 миллионов юаней (2,18 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства.

Минкоммерции отмечает, что товары будут транспортированы до Шри-Ланки в кратчайшие сроки, чтобы доставить их в пострадавшие районы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене телеграмму с соболезнованиями и выразил готовность правительства Китая оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Новости по теме
Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151
Другие страны 01:11
В китайской провинции Гуйчжоу мужчина устроил резню
Другие страны 28 мая 17:32
В ресторане Ханчжоу прогремел взрыв
Другие страны 28 мая 15:09
На Шри-Ланке число жертв наводнений выросло до 146
Другие страны 28 мая 13:04
В Китае начала работать крупнейшая спутниковая система навигации
Другие страны 28 мая 09:45
В Китае в результате наводнения погибли семь человек
Другие страны 24 мая 20:35
Туркменистан стабильно обеспечивает Китай газом
Энергетика 24 мая 11:16
В Китае в затопленной шахте погибли шесть шахтеров
Другие страны 24 мая 06:55
В Китае одиннадцать шахтеров оказались заблокированы в затопленной шахте
Другие страны 23 мая 06:48
Сенат утвердил кандидатуру Бренстеда на пост посла США в Китае
США 23 мая 05:39
Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
Другие страны 22 мая 05:41
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования закрыл представительство в Азербайджане
IT 19 мая 13:54
Беларусь планирует подписать соглашение о содействии взаимной торговле с Азербайджаном
Бизнес 17 мая 15:52
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере ИКТ
Бизнес 16 мая 14:28
Беларусь и Китай намерены создать рабочую группу по борьбе с терроризмом
Беларусь 16 мая 11:22
В Китае грузовик столкнулся с автобусом, погибли 12 человек
Другие страны 16 мая 08:35
Китай будет признавать сертификаты качества на азербайджанскую продукцию (ФОТО)
Бизнес 15 мая 18:48
Генсек ООН рассказал о плюсах проекта Шелкового пути для мировой экономики
В мире 15 мая 12:27