На Шри-Ланке число жертв наводнений возросло до 177

29 мая 2017 17:24 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 177, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, сообщил в понедельник Центр реагирования на чрезвычайные происшествия страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 164 жертвах и 104 пропавших без вести.

По данным центра, всего наводнения затронули более 557 тысяч человек в 15 округах страны.

Центр реагирования на чрезвычайные происшествия также отмечал, что 29 и 30 мая в западной, центральной и южной частях страны вероятен штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, в некоторых местах может пройти проливной дождь.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Китай обещал направить Шри-Ланке гуманитарный груз на сумму около двух миллионов долларов.

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