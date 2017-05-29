В Бангладеш эвакуировали 300 тысяч человек из-за приближения циклона

29 мая 2017 22:21 (UTC+04:00)

Власти Бангладеш эвакуировали порядка 300 тысяч человек в связи с приближением циклона "Мора", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В настоящее время циклон находится в 385 километрах от портового города Читтагонг на юго-востоке страны. Ожидается, что шторм обрушится на побережье уже во вторник утром. До этого момента власти планируют эвакуировать более миллиона человек.

По оценкам метеорологов, порывы ветра, сопровождаемые ливнями и грозами, будут достигать скорости 117 километров в час.

Новости по теме
В Бангладеше затонул паром
Другие страны 31 марта 01:07
В Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона "Дебби"
Другие страны 27 марта 05:28
При штурме укрытия исламистов в Бангладеш погибли шесть человек
Другие страны 26 марта 08:36
Террорист-смертник совершил атаку в аэропорту Дакки
Другие страны 24 марта 19:59
ИГ взяла ответственность за взрыв рядом с аэропортом в столице Бангладеш
Другие страны 18 марта 17:50
Число жертв циклона "Энаво" на Мадагаскаре возросло до 50 человек
Другие страны 12 марта 08:52
Жертвами ДТП с двумя автобусами в Бангладеш стали 11 человек
Другие страны 12 февраля 11:01
В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек
Другие страны 11 февраля 05:51
Туркменистан и Бангладеш обсудили перспективы сотрудничества в электроэнергетике
Туркменистан 7 февраля 11:17
Бангладеш хочет присоединиться к транспортным проектам Азербайджана - посол
Политика 17 января 15:54
Бангладеш поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 15:53
В Бангладеш задержали организатора июльского теракта в кафе
Другие страны 14 января 16:25
В Бангладеш поезд столкнулся с микроавтобусом
Другие страны 8 января 09:34
Туркменистан и Бангладеш заинтересованы в энергетическом сотрудничестве
Туркменистан 21 декабря 2016 11:34
Число жертв циклона "Варда" в Индии выросло до 10 человек
Другие страны 13 декабря 2016 07:32
В Бангладеш мужчина зарезал правоохранителя при попытке проверить документы
Другие страны 6 ноября 2016 20:52
Число погибших при пожаре на фабрике в Бангладеш увеличилось до 26
Другие страны 10 сентября 2016 16:42
В Бангладеш предотвращена атака боевиков-смертников
Другие страны 12 августа 2016 15:40