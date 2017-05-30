ВВС Египта нанесли авиаудары по террористам на северо-востоке Ливии

Египетские ВВС в понедельник нанесли серию ударов по целям террористов в ливийском городе Дерна, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Авиаудары нанесены в координации между ливийской национальной армией и армией Египта", — приводит агентство слова представителя ливийской армии Ахмада Мессмари.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находились около 40 человек. По последним официальным данным, погибли 29 человек.

Египетские власти полагают, что исполнители нападения могут быть связаны с террористами, действующими в соседней Ливии. Так, через несколько часов после нападения на христиан в Эль-Минье, египетские ВВС нанесли серию ударов по базам боевиков на востоке Ливии.