Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты

КНДР объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По информации агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты.

Сообщается, что ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.