В Таиланде дикие слоны остановили и ограбили грузовики с фруктами

30 мая 2017 20:40 (UTC+04:00)

В Таиланде дикие слоны останавливают и грабят на провинциальных дорогах грузовики, перевозящие фрукты с плантаций, передает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал страны.

В провинции Прачуаб Кирикхан, неподалеку от курортного города Хуа Хин, слоны остановили трехтонный грузовик с ананасами. В эфире телеканала водитель грузовика рассказал, как крупный самец преградил его машине дорогу на узком шоссе, идущем через территорию местного заповедника, после чего еще несколько животных вышли из джунглей и начали хоботами таскать ананасы из кузова. При каждой попытке водителя включить передачу и уехать большой самец снова занимал позицию перед капотом грузовика и бил хоботом по его кабине, в которой помимо водителя находились его жена и маленький сын. Когда водитель в очередной раз попытался тронуться с места, слон уперся своими короткими бивнями, которые ему, видимо, когда-то отрезали браконьеры, в борт машины и слегка приподнял ее, а потом опустил на место, когда водитель снял ногу с педали газа.

Слоновий грабеж продолжался больше часа, рассказал водитель. В какой-то момент мимо окруженного животными грузовика проехала полицейская патрульная машина. Стражи закона не рискнули связываться с "грабителями", но доложили об инциденте лесным рейнджерам департамента национальных парков Таиланда, после чего их отряд явился на место "преступления" и разогнал гигантов.

Сообщения о подобных случаях приходят из всех провинций Таиланда, где расположены фруктовые плантации, отмечает телеканал. Иногда слоны останавливают сразу несколько машин и удерживают их, пока не насытятся.

Сейчас в Таиланде идет кампания по сбору фруктов. Фрукты в этой стране растут круглый год, однако начало сезона дождей – с середины по конец мая – это время, когда одновременно созревает наибольшее количество видов и сортов плодов. По автотрассам Таиланда в это время движутся длинные колонны "фруктовозов", груженые ананасами, мангустином, дурианом, поздними сортами манго. С узких шоссе, которые идут от плантаций, на трассы вливаются потоки грузовиков и пикапов, и часто на магистралях, ведущих к крупным городам, возникают многочасовые автомобильно-"фруктовые" пробки.

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