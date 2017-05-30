Почти 70 человек погибло в ходе протестов в Венесуэле

Глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил во вторник, что число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 69 человек, передает РИА Новости.

Последние официальные данные, озвученные генпрокурором страны Луисой Ортегой Диас, говорили о 55 погибших. СМИ оценивали число жертв не менее чем в 60 человек.

По данным Ромеро, которые приводит портал Nacional, 49 человек были именно убиты, остальные погибли в результате различных инцидентов, несчастных случаев и грабежей в ходе протестов.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.