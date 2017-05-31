В Бразилии наводнения унесли жизни семи человек, десятки тысяч эвакуированы

31 мая 2017 05:11 (UTC+04:00)

Не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести и более 53 тысяч были эвакуированы в результате мощных наводнений на северо-востоке Бразилии, передает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны.

По информации спасателей, на территории 15 муниципий штата Пернамбуко объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей, приведших к наводнениям. В этом штате эвакуированы почти 45 тысяч человек, еще 9 тысяч человек покинули свои дома в штате Алагоас, отмечает портал Caraota Digital.

В минувшее воскресенье президент Бразилии Мишел Темер совершил облет пострадавших районов и пообещал выделить средства для помощи наиболее пострадавшим регионам.

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