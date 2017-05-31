Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек

31 мая 2017 08:52 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек, еще 96 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Центр реагирования на чрезвычайные происшествия сообщил в среду утром, что по последним данным погибли 202 человека.

Наводнения в разных районах страны вызвали начавшиеся в пятницу ливневые дожди. Около 600 тысяч человек в результате наводнений и оползней вынуждены были покинуть свои дома, более 1,3 тысяч домов разрушены, еще около семи тысяч домов получили повреждения. По данным Центра реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки, всего наводнения затронули более 557 тысяч человек в 15 округах страны. Многие пострадавшие от стихии местные жители начали возвращаться в свои дома.

Центр реагирования на чрезвычайные происшествия ранее сообщал, что 30 мая в западной, центральной и южной частях страны прогнозировался штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, и проливной дождь.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Китай обещал направить Шри-Ланке гуманитарный груз на сумму около 2 миллионов долларов.

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