При взрыве в Кабуле погибли десятки человек

31 мая 2017 09:08 (UTC+04:00)

Десятки человек погибли, более 100 ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

"Десятки погибли и более 100 ранены в результате взрыва в Кабуле", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ранее агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщало о 60 раненых. В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганских чиновников сообщало, что в результате взрыва 50 человек были "убиты или ранены".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва также повреждено здание бюро агентства Синьхуа в Кабуле.

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