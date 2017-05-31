Возле посольства Германии в Афганистане произошел взрыв

31 мая 2017 10:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере 50 человек погибли, около 150 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в столице Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Pajhwok.

По предварительной версии МВД, взорвалась заминированная автоцистерна. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, большинство пострадавших - мирные жители.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии. По данным телеканала, характер травм у японских дипломатов незначительный - их жизням ничего не угрожает. Отмечается, что взрывной волной в здании японского посольства выбило стекла.

При взрыве, как сообщает агентство Синьхуа, было повреждено здание, в котором расположено представительство агентства. Взрывной волной были выбиты стекла на первом этаже дома, сообщает Синьхуа.

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