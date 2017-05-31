Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в центре Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший вблизи дипломатического квартала в центре Кабула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Взрыв произошел в среду в 08:30 по местному времени в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств.

На настоящий момент министерство здравоохранения республики подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети.