Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в центре Кабула

31 мая 2017 15:01 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший вблизи дипломатического квартала в центре Кабула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Взрыв произошел в среду в 08:30 по местному времени в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств.

На настоящий момент министерство здравоохранения республики подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети.

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