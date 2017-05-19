Медведев на саммите ОЧЭС встретится с премьером Турции

19 мая 2017 15:42 (UTC+04:00)

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Стамбуле на саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), 22 мая встретится с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат правительства РФ.

"Запланирована одна подтвержденная встреча с премьер-министром Турции", — сказали в кабмине.

Кроме того, в состав российской делегации войдут вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак. В саммите также примут участие президент Турции Тайип Эрдоган, президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну, президент Украины Петр Порошенко.

В центре внимания будет отбор проектов для их последующей реализации в областях возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, улучшения региональной и муниципальной инфраструктуры, наращивания экспортного потенциала государств региона и другое.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что в повестке дня саммита – рассмотрение стоящих перед организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры.

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