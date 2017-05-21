В России в ДТП с двумя машинами пять человек погибли и двое пострадали

21 мая 2017 10:15 (UTC+04:00)

При столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии погибли пять человек, еще двое пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 3.00 по местному времени в Тумазинском районе Башкирии. "Столкнулись Nissan Skyline и "Лада Калина", пять человек погибли, двое ранены", - пояснил собеседник.

По данным начальника ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова, ДТП произошло на автодороге Октябрьский - Имангулово.

"По имеющейся на данный момент информации, в салоне "Лады" погиб водитель и три его пассажира, также скончался и водитель Nissan. Все погибшие были жителями города Октябрьский. На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности устанавливаются. Я сам лично выехал на место происшествия, чтобы установить причины произошедшей трагедии", - написал Гильмутдинов в блоге.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы в ближайшую больницу.

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