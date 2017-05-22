Медведев в Стамбуле встретится с Эрдоганом

22 мая 2017 06:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул в понедельник встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - сообщили в пресс-службе кабмина, передает "Интерфакс".

Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

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