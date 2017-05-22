Ограничения на поставки томатов из Турции в РФ останутся в силе, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам Россия ожидает симметричных решений по отдельным позициям с турецкой стороны о снятии торговых ограничений.

В понедельник Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, в рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

В ходе визита Медведева состоялась церемония подписания совместных заявлений о снятии ограничений в торговле между Турцией и Россией. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.