В Кремле началась встреча Путина и Дутерте

24 мая 2017 00:59 (UTC+04:00)

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и его филиппинского коллеги Родриго Дутерте, передаёт РИА Новости.

Переговоры должны были пройти в четверг, однако, как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, из-за того что у главы Филиппин поменялись обстоятельства, встречу было решено повести во вторник вечером по возвращении Путина из Краснодара.

В переговорах лидеров России и Филиппин, которые проходят в представительском кабинете 1-го корпуса Кремля, также принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано, министр обороны Филиппин Дельфин Лоренса, спецпомощник филиппинского президента Кристофер Лоуренс Го.

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