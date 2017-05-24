Скончался внук Сталина

24 мая 2017 10:50 (UTC+04:00)

Театральный режиссер, народный артист России и внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался вечером во вторник в больнице после тяжелой болезни. Об этом сообщили РИА Новости в театре.

"Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже", — сказал представитель театра.

Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.

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