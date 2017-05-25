Правительство России подготовит постановление об отмене ограничений против Турции

Постановление правительства России об отмене торговых ограничений в отношении Турции будет готово в течение недели, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

"Буквально на днях, в течение недели", - сказал он.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Позже ряд ограничений были сняты.

Помимо этого, в 2016 году Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в РФ турецкого перца и гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, а также кабачков и тыкв. Такой же запрет действует и в отношении турецких помидоров. Эти решения были приняты в связи с поступлением из Турции растительной продукции, зараженной карантинными организмами.