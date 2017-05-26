В Москве мужчина устроил стрельбу с балкона по прохожим, двое ранены

26 мая 2017 19:54 (UTC+04:00)

Мужчина с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух женщин на юго-востоке Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Грайвороновской улице мужчина с балкона начал стрелять из пневматического пистолета. Ранил двух женщин - одной женщине попал в ногу, другой - в голову", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт инцидента, отметив, что в настоящий момент наряды полиции разыскивают "стрелка".

"Сотрудники полиции применяют меры к розыску и задержанию мужчины, который с балкона на Грайвороновской улице ранил двух женщин из, предположительно, пневматического оружия", - сказал дежурный офицер.

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