В Росии с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом

28 мая 2017 10:49 (UTC+04:00)

Четыре цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Дно Псковской области. Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует, передает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Октябрьской железной дороги.

"На станции Дно Октябрьской железной дороги произошел сход четырех цистерн грузового поезда, груженных мазутом, в одной из цистерн есть капельная течь. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники, а также пожарный поезд со станции Дно. На Октябрьской железной дороге - филиале ОАО "РЖД" - действует оперативный штаб по координации восстановительных работ.

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