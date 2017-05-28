Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами

28 мая 2017 13:43 (UTC+04:00)

Самолет, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан, в воскресенье утром экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за перепалки между двумя пассажирами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

"Сегодня около 05:30 часов утра в аэропорту Краснодара экстренно сел борт, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан. С рейса были сняты два человека, которые вели себя неподобающим образом. Один из них, как позже выяснилось, находился в нетрезвом состоянии", - сказали в ведомстве.

Сейчас мужчины находятся в отделении полиции, по факту случившегося проводится проверка.
Уточняется, что самолет около половины восьмого утра продолжил полет в пункт назначения.

Новости по теме
В Росии с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом
Россия 10:49
На востоке Турции уничтожены 10 террористов РПК
Турция 10:00
Турция обеспокоена обострением ситуации в Ливии
Турция 09:22
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны 27 мая 20:50
Турция напомнила ЕС о невыполненных обязательствах
Турция 26 мая 21:05
Турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором
Турция 26 мая 20:25
Турция оштрафовала Google
В мире 26 мая 20:08
Российско-туркменские отношения носят стратегический характер - Валентина Матвиенко
Туркменистан 26 мая 19:46
Беларусь и Россия планируют создать совместный центр по выпуску беспилотников
Беларусь 26 мая 15:16
Узбекско-турецкий UT-Bank в 2016 г. незначительно снизил активы по МСФО
Бизнес 26 мая 14:44
Власти Турции предупредили о возможном теракте в столице
В мире 26 мая 13:18
Президент Узбекистана принял заместителя премьер-министра Турции
Узбекистан 25 мая 21:35
Узбекистан и Турция подписали соглашения на $2 млрд
Бизнес 25 мая 18:14
У Баку и Москвы доверительный открытый диалог по любым вопросам - МИД РФ
Политика 25 мая 16:24
Ленобласть готова оказать поддержку продвижению азербайджанских товаров на крупные рынки РФ и Европы
Бизнес 25 мая 14:50
Россия предлагает ЕС объединить банки данных о террористах
Россия 25 мая 11:44
В Турции опровергли информацию о новых ограничениях в торговле с Россией
Турция 25 мая 10:40
Президент Турции: Солидарность - панацея от терроризма
Турция 25 мая 08:42