Жертвами урагана в московском регионе стали 14 человек

30 мая 2017 11:04 (UTC+04:00)

Жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек, рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости.

В столице погибли 11 человек, в области — трое. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

В понедельник днем в Москве прошел ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

Непогода повлекла значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

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