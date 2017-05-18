МИД Германии: Турция - ключевой партнер США и Европы

18 мая 2017 01:32 (UTC+04:00)

Турция является ключевым партнером США, Германии и европейских стран перед лицом вызовов в сфере безопасности и внешней политики, сказал на пресс-конференции в Берлине официальный представитель МИД Германии Мартин Шеффер, передает Анадолу.

По его словам, Германия сотрудничает с Турцией и США в вопросе ликвидации ИГ в регионе.

В то же время Шефер отказался комментировать вопрос о том, что трое участников попытки военного переворота в Турции 15 июля попросили убежище во Франкфурте.

Он напомнил, что решение об этом в случае необходимости выносят независимый суд и соответствующие учреждения.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства также напомнил, что турецкие власти выдали разрешение сотрудникам Генерального консульства Германии в Стамбуле посетить корреспондента газеты Welt Дениза Юджела, находящегося под арестом в Турции.

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