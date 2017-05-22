Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле

22 мая 2017 14:32 (UTC+04:00)

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле, подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек, передает РИА Новости.

На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

В понедельник Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, в рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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