Сделан новый шаг на пути к нормализации отношений с Россией - премьер Турции

В соответствии с достигнутыми с Россией договоренностями устранены многие ограничения, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя итоги переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Стамбуле, передает в понедельник агентство Анадолу.

По словам Йылдырыма, в ходе встречи с Медведевым обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

«Сделан еще один шаг на пути нормализации двусторонних отношений. В соответствии с договоренностями устранены многие ограничения. В течении мая 2017 года будут сняты ограничения в отношении турецких компаний», - отметил турецкий премьер.

Он отметил, что ограничения российской стороны распространялись на шесть направлений: компании-подрядчики, услуги технической консультации, деятельность турагентств, управление туризмом, отельный бизнес, участие в гостендерах и деревообрабатывающую промышленность.

Далее Йылдырым коснулся темы поставок томатов в Россию.

«Томаты превратились в некий символ турецко-российских отношений. На самом деле серьезные продвижения достигнуты по многим другим вопросам. Российская сторона информирована о чувствительности турецкой стороны относительно поставок томатов. Думаю, что для урегулирования вопроса с томатами необходимо еще немного времени», - сказал глава правительства.

По его словам, этому вопросу был уделен отдельный пункт совместного турецко-российского заявления, подписанного в Стамбуле.

«Сделан первый шаг предполагающий разрешение сезонных поставок сельхозпродукции. То есть, новые шаги станут возможными с учетом сезонных потребностей. На последующих этапах, безусловно, состоятся новые обсуждения этого вопроса», - добавил Йылдырым.

Он указал, что Россия, естественно, выступает с позиции защиты местных производителей сельхозпродукции, и Турция уважает позицию российской стороны.

Йылдырым далее коснулся темы реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

По его словам, проект БТК близок к завершению.

«До конца года, надеюсь, по ней пойдут поезда. Тем самым будет задействовано важное звено проекта «Один пояс – один путь», обсужденного на прошлой неделе в Пекине», - отметил премьер.