Солидарность - панацея от терроризма - президент Турции

Панацеей от терроризма, безусловно, является солидарность на международном уровне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед визитом в Брюссель для участия в саммите НАТО, передает в среду агентство Анадолу.

По словам президента Турции, терроризм – это не угроза в отношении отдельно взятой страны, а проблема глобального масштаба.

«Глобальные проблемы можно решить только путем сотрудничества на международном уровне. Ряд стран все еще подразделяет террористов на «своих» и «чужих». Необходимо избавиться от этого предрассудка. Международные проблемы можно решить только путем солидарности на глобальном уровне», - подчеркнул Эрдоган.

Глава Турецкого государства отметил, что страны НАТО должны оказывать еще большую поддержку шагам по борьбе с терроризмом.