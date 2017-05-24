Президент Турции отбыл в Брюссель

24 мая 2017 20:41 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц НАТО, передает в среду агентство Анадолу.

В аэропорту «Эсенбога» в Анкаре главу государства провожали спикер парламента Исмаил Кахраман, губернатор Анкары Эрджан Топаджа и др.

В ходе визита президента Эрдогана сопровождают, супруга Эмине Эрдоган, министр по делам ЕС Омер Челик, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишик.

В программу визита в Брюссель включены встречи с рядом лидеров стран-участниц НАТО, а также президентом Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

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