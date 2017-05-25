Турция и Франция доведут товарооборот до €20 млрд

25 мая 2017 19:53 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Брюссель встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает в четверг агентство Анадолу со ссылкой на источники в администрации главы Турецкого государства.

Встреча прошла в позитивной атмосфере, и стороны обсудили отношения Турции и Франции, главным образом в сферах политики и экономики.

Президенты подчеркнули свою приверженность дальнейшему укреплению турецко-французских отношений и увеличению двустороннего товарооборота до 20 миллиардов евро.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, борьбу с террористами PПK и ИГ, другие актуальные вопросы региональной повестки дня.

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