Турция и Франция доведут товарооборот до €20 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Брюссель встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает в четверг агентство Анадолу со ссылкой на источники в администрации главы Турецкого государства.

Встреча прошла в позитивной атмосфере, и стороны обсудили отношения Турции и Франции, главным образом в сферах политики и экономики.

Президенты подчеркнули свою приверженность дальнейшему укреплению турецко-французских отношений и увеличению двустороннего товарооборота до 20 миллиардов евро.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, борьбу с террористами PПK и ИГ, другие актуальные вопросы региональной повестки дня.